Agência Brasil Maioria dos brasileiros acredita que maioria do país é racista, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (19) aponta que 59% dos brasileiros consideram que a maioria da população do país é racista . O levantamento também aponta que 45% têm a percepção de que a discriminação racial aumentou nos últimos anos, enquanto 35% avaliam que permanece igual e 20% acham que o racismo diminuiu.

Percepção do racismo na população



A opinião de que a maioria dos brasileiros é racista é majoritária tanto entre brancos (55%) quanto entre pretos (64%) e pardos (60%).

De acordo com a Folha, a percepção de que todos ou a maioria são racistas é mais comum entre as mulheres (74%) do que entre os homens (45%).

Há também uma porção de participantes que consideram que a menor parte é racista (30%), bem como os que acham que todos são racistas (5%) e que ninguém o é (4%).

Confira todos os números:

- 59% acreditam que maior parte da população é a racista

- 30%, que a menor parte é racista

- 5%, que todos os brasileiros são racistas

- 4%, ninguém é racista

- 2% não souberam responder

Onde o racismo está mais presente no Brasil

O Datafolha também perguntou onde os brasileiros acreditam que o racismo está mais presente no país. As respostas foram:

- 56% acham que o racismo está mais presente nas atitudes das pessoas

- 27%, nas estruturas institucionais, como governos e empresas

- 13%, em ambos (na atitude das pessoas e nas estruturas institucionais)

- 4% não souberam responder

Discriminação

Segundo o levantamento Datafolha, 56% dos pretos disseram já terem se sentido discriminados por conta da cor. Entre os pardos, o percentual é de 17% e entre os brancos, 7%. Não há dados sobre esses percentuais entre indígenas e amarelos.





Pesquisa Datafolha

Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios de todas as regiões do Brasil, entre os dias 5 e 7 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.