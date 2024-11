Reprodução Apóstolo Rina





Apóstolo Rina , fundador da Igreja Bola de Neve , faleceu aos 52 anos em decorrência de um acidente de moto ocorrido na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, na madrugada deste domingo (17). Segundo informações divulgadas pelo site g1, ele sofreu uma fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, onde deu entrada com parada cardíaca.

Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo, ele não resistiu por inovar ao usar uma prancha de surfe como púlpito, fundou a igreja Bola de Neve no início dos anos 2000. Ele se destacou na comunidade evangélica por seu estilo descontraído e pela rápida expansão de sua igreja, que conta com centenas de filiais no Brasil e no exterior.

No entanto, sua trajetória também foi marcada por polêmicas recentes. Em junho de 2024, Rina foi afastado de suas funções na igreja após ser acusado por sua ex-esposa, Denise Seixas, de violência doméstica.

A cantora gospel o acusou de lesão corporal, ameaças e violência psicológica, levando à expedição de uma medida protetiva que o obrigava a manter distância de Denise e de sua família. Entre as alegações, Denise relatou episódios de agressão física, incluindo socos e uso de cadeiras como armas, além de intimidações para manter relações sexuais .