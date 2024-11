Reprodução / TV Globo Os policiais foram acionados por moradores do condomínio

Uma idosa foi morta dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro , na tarde deste domingo (17). O DJ Raphael Paes Castro, de 34 anos, identificado como filho da vítima , foi preso por policiais militares pelo assassinato da mãe.

Os policiais foram acionados por moradores do condomínio, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Quando os agentes chegaram ao local, foi Raphael que atendeu a porta e não soube explicar o que tinha acontecido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O corpo de Marly Ferreira Paes, de 63 anos, foi encontrado pelos vizinhos dentro do apartamento. De acordo com os moradores, a vítima ia comemorar o aniversário com um churrasco nesta data.

Segundo a Delegacia de Homicídios, a motivação do crime está sendo investigada. O caso foi registrado como feminicídio. As polícias Militar e Civil, ainda não informaram as circunstâncias da morte. O corpo de Marly foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro.