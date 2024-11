Reprodução X Incêndio de grande proporção tomou conta da unidade

Uma explosão foi registrada na madrugada desta segunda-feira (18) no Polo Industrial de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador. O incidente ocorreu por volta das 3h , em uma das instalações da Braskem , empresa que produz resinas termoplásticas.

De acordo com a Polícia Militar, o fogo foi controlado pela manhã e não há registros de feridos. A situação foi rapidamente contida com a ajuda das equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para atuar no local.

O Corpo de Bombeiros informou que todas as unidades de brigadas de incêndio do Polo Industrial foram mobilizadas para dar apoio no controle das chamas. Além disso, o perímetro do local foi isolado para garantir a segurança de todos os trabalhadores e evitar novos incidentes.

A Braskem ainda não divulgou uma explicação oficial sobre as causas da explosão.

Vídeo

O barulho ouvido foi provocado por uma explosão na Braskem no polo petroquímico de Camaçari. pic.twitter.com/rV7slYiDDZ — Yasmin Santos Dias (@Mimisdd19) November 18, 2024