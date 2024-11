Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) participa de reunião com secretário da ONU

Um grupo de manifestantes se reuniu na manhã deste sábado (16) em frente ao hotel Fairmont, onde está hospedado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um protesto contra a realização do G20 e contra a atuação de Israel no território palestino. A manifestação acontece a poucos metros do Forte de Copacabana, onde o presidente se reúne Secretário-Geral da ONU, António Guterres. A informação é do jornal O Globo.

"Essa movimentação contra o G20 parte de uma ideia de que acredita-se que esses 19 países, mais a União Europeia e a União Africana, não têm legitimidade para ditar as políticas do mundo, voltadas para o meio ambiente e que financiam guerras e o petróleo", diz a comunicadora Carolina Vaz, que faz parte da organização do evento, ao O Globo.

Não há informações sobre quantas pessoas estão participando da manifestação, nem se há planos para protestos futuros durante a realização do G20.

Lula deixou o hotel por volta das 10h15, e partiu em direção ao encontro com Guterres, marcado para as 10h30. Esta será a primeira reunião bilateral que o presidente fará em preparação para o encontro da Cúpula de Líderes do G20, que começa na próxima segunda (18).

A agenda de Lula para este sábado também inclui o encerramento do G20 Social, iniciativa inédita cujo objetivo é ampliar a participação da sociedade civil na cúpula, no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), na Glória.

G20

O Grupo dos Vinte (G20) é a principal aliança de cooperação econômica internacional. É composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia.

Os membros do G20 representam cerca de 85% da economia mundial, mais de 75% do comércio global e cerca de dois terços da população do planeta.

A cúpula do G20, que reunirá os chefes de Estado das principais economias do mundo no Rio de Janeiro, será nos dias 18 e 19 de novembro.