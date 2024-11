Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Vai chover no fim de semana? Veja a previsão

O fim de semana começa chuvoso na maior parte do Brasil . A região Sudeste segue com o alerta de " perigo potencial" emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , que prevê chuvas de menor intensidade neste sábado (16). O aviso atinge toda a região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a porção sul do Espírito Santo.

No Rio de Janeiro, onde acontece uma série de eventos do G20 , o sábado será nublado, com previsão de chuvas amenas e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. Na capital, os termômetros não passam dos 26 °C, com mínima prevista de 20 °C.

A capital paulista também estará nublada, com pancadas isoladas de chuva. As temperaturas não passam dos 24 °C neste sábado e dos 25 °C no domingo (com mínimas de 16 °C e 18 °C, respectivamente, nestes dois dias). Assim como no Rio, o clima esquenta a partir da segunda.

O mesmo vale para Belo Horizonte: na capital mineira, as máximas não passam dos 23 °C neste sábado, com chuvas moderadas.

Confira o clima para as outras regiões do Brasil

A região central segue com o tempo instável, com o alerta de "perigo" do Inmet, que significa chance de "chuvas intensas para os estados de Goiás, Mato Grosso, Amazonas e extremo sul do Pará e do Tocantins". Nesses estados, a previsão é de até 100mm de chuva e ventos que podem chegar aos 100km/h. No entorno desses estados, porém, o alerta é para chuvas mais brandas.

No Sul do Brasil a previsão é de tempo firme. Em Porto Alegre, os termômetros podem alcançar 35 °C, com céu aberto e poucas nuvens. Em Curitiba e Florianópolis o clima será mais ameno, com máximas de 26 °C e 24 °C, respectivamente, com pancadas de chuva isoladas.

Entre as capitais do Nordeste, apenas Aracaju tem previsão de chuva. As outras capitais - São Luís, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Recife terão tempo firme e máximas que ultrapassam os 30 °C. Teresina registra a maior máxima, com os termômetros podendo chegar aos 38 °C.