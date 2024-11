Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Decida para o STF bloqueada para pericia do corpo de Francisco Wanderley Luiz

Desde o atentado na noite de quarta-feira (14) , o Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido alvo de uma série de ameaças . Segundo a rádio CBN, até o momento, a Corte recebeu oito e-mails de celebração pelos ataques realizados por Francisco Wanderley Luiz, além de uma ameaça direta .

Desde as invasões de 8 de janeiro de 2023, em que os prédios do STF, do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto foram atacados, o tribunal acumulou cerca de 1.000 ameaças – entre e-mails e objetos entregues na sede da Corte. Isso equivale a mais de uma ameaça por dia.

Em resposta à intensificação das ameaças, o STF decidiu reforçar a segurança de suas instalações. A visitação ao prédio foi suspensa até que novos procedimentos de segurança sejam avaliados e implementados. Além disso, o local passou por uma varredura de segurança, medida que se estendeu também às residências dos ministros da Corte.

O tribunal está cercado por gradis e o controle de acesso foi intensificado, com barreiras de segurança estabelecidas desde o estacionamento do Panteão da Pátria até o estacionamento da Câmara dos Deputados. Essas medidas de segurança permanecerão em vigor por tempo indeterminado.

Todas as ameaças recebidas pela Corte são enviadas à Polícia Federal para investigação.