Reprodução Garagem do shopping

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (14) no poço de um elevador do Shopping Estação, localizado em Curitiba, segundo informações do Corpo de Bombeiros . A vítima, que estava no estacionamento do estabelecimento, ficou presa entre o elevador e a parede do poço.

Até a última atualização desta reportagem, as circunstâncias exatas que levaram à morte ainda não haviam sido esclarecidas. A vítima foi encontrada pela equipe técnica da empresa responsável pela manutenção do elevador, que foi acionada logo após a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima morreu no local e foi encontrada já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) foram chamados para atender à ocorrência, e a Polícia Criminalística, junto com o Instituto Médico-Legal (IML), também esteve no shopping para realizar a remoção do corpo.

Apesar do incidente, o atendimento no shopping seguiu normalmente após a ocorrência. Em nota oficial, a administração do shopping lamentou o ocorrido e afirmou que está colaborando com as investigações para apurar as causas do acidente.

"O shopping lamenta profundamente o ocorrido, e informa que está colaborando com as autoridades e prestando todo o apoio e informações necessárias para esclarecer a ocorrência", disse.