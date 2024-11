Reprodução/redes sociais Advogada e servidora do MP são agredidas por PMs estacionamento de mercado de SC

A advogada Aline Borges da Silva e a mãe dela, servidora do Ministério Público, foram agredidas por policiais militares no estacionamento de um supermercado em Içara, no Sul de Santa Catarina , no sábado (9). Um vídeo gravou o momento do ataque cometido pelos PM's contra as mulheres.

As cenas mostram os agentes imobilizando a advogada no chão e a colocando agressivamente no porta-malas da viatura, com um chute, enquanto a mãe reivindica o tratamento dado à filha e leva um tapa no rosto.

Assista ao vídeo:





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram chamados para uma ocorrência no mercado, em que uma funcionária do mercado havia sido injuriada por uma cliente. O relatório detalhado do que ocorreu não foi divulgado.

A advogada e a mãe se aproximaram para observar a ocorrência policial, o que teria desencadeado as agressões, segundo o Presidente da OAB de Criciúma, Alisson Matos. De acordo com a Polícia Civil, foi registrado uma ocorrência por resistência e desacato contra os policiais na delegacia de Içara.

Tanto a Polícia Civil quanto o mercado onde ocorreu a agressão ainda não se manifestaram.

Em nota, a PM disse que um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos militares. (Veja a nota completa abaixo)

A OAB de Santa Catarina também emitiu comunicado, pedindo que os policiais sejam afastados "para que a responsabilidade seja devidamente apurada e os envolvidos responsabilizados, além da apuração completa de todos os fatos".

Nota da OAB de Santa Catarina

A OAB Santa Catarina e a Subseção de Criciúma, por meio da Comissão Estadual de Prerrogativas e Defesa de Honorários manifesta solidariedade e apoio à advogada gaúcha Aline Borges da Silva, que teve suas prerrogativas violadas e foi agredida, na noite de ontem, sábado (9), em Içara, no exercício de sua profissão.

A presidente da Seccional, Cláudia Prudêncio, entrou em contato com o Comandante do Batalhão da Polícia Militar, Aurélio Pelozato, e solicitou o afastamento dos policiais militares envolvidos, para que a responsabilidade seja devidamente apurada e os envolvidos responsabilizados, além da apuração completa de todos os fatos. Desde o conhecimento do ocorrido, a OAB/SC e a OAB Criciúma tem prestado todo o suporte necessário à profissional, providenciando assistência jurídica e institucional.

Nota da PM

1. Na noite deste sábado, 9, guarnições da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) do 29° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Içara, foram acionadas para atendimento a uma ocorrência de injúria ou comunicação falsa de crime em um estacionamento de um supermercado, onde a princípio uma funcionária de um supermercado e um cliente haviam se desentendido. Este estaria supostamente injuriando a trabalhadora.

2. As atitudes dos policiais estão sendo investigadas ao deterem duas mulheres que se envolveram durante o atendimento da primeira ocorrência. Elas acabaram sendo conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as outras partes da primeira ocorrência.

3. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado pelo Comando do 29º BPM para apuração dos fatos.