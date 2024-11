Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Previsão aponta chuva para SP nesta terça

Uma nova frente fria avança pelo sudeste do Brasil a partir desta terça, trazendo instabilidade para a região. Segundo a Climatempo, o fenômeno trará pancadas isoladas para São Paulo e Rio de Janeiro, mantendo as condições para chuva intensa até quinta-feira (14).

Em São Paulo capital (SP) a máxima é de 28°C e a mínima é de 17°C, com 86% de chance de chuva. Já em Belo Horizonte (MG), a máxima é de 30°C hoje, com mínima de 16°C e 74% de chance de chuva. No Rio de Janeiro (RJ) a temperatura vai variar entre os 37°C e 19ºC, com 76% de chance de chuva. Em Vitória (ES), a temperatura varia entre os 33ºC e 19ºC, sem chances de chuva,

Perigo potencial para outros estados

A terça-feira (12) será de instabilidade na maior parte do país: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que 21 estados podem ser impactados por chuvas intensas e vendaval. O órgão emitiu avisos na categoria de "perigo potencial" e "perigo".

Estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste serão afetados por chuvas intensas. Há um aviso de perigo potencial para a área do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Pernambuco, Rondônia e Sergipe.

Nestes lugares, o Inmet afirma que pode chover entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos devem ocorrer. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins, o alerta aponta para a chuva entre 30 e 60 mm/h, com risco de ventos intensos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Parte da região Sul e Centro-Oeste deve sofrer com vendaval - os ventos devem chegar a até 60 km/h. Apesar disso, há baixo risco de queda de galhos de árvores e outros danos na infraestrutura.