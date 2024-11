Reprodução/redes sociais Ônibus tombou na BR-110, na zona rural do município de Catu

Pelo menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-110, na zona rural de Catu , cidade da Região Metropolitana de Salvador , na madrugada desta segunda-feira (11).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo, que transportava 40 pessoas. Ainda não foram divulgadas as identidades das pessoas mortas e feridas.

O ônibus saiu de Aracaju, em Sergipe, e viajava para a cidade baiana de Madre de Deus, localizada na região metropolitana, segundo informações da TV Bahia. O local do acidente, conhecido como "curva dos 40", fica a cerca de 1h20 do destino final do trajeto.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou ao g1 que 11 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, a 29 km de distância de Catu. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Os outros quatro feridos foram levados para o Hospital Municipal de Catu, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. Todos estão estáveis.