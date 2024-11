Reprodução via g1 Avião fez um pouso emergencial em Guarulhos após pegar fogo





Um avião cargueiro da empresa Total Cargo fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos , após pegar fogo. O incidente aconteceu por volta das 2h da manhã deste sábado (9) e não há registro de vítimas.

O avião decolou do Aeroporto de Vitória ( ES ) pouco antes da meia-noite desta sexta-feira (8) pegou fogo no ar. Três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e outros cinco do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas na pista do aeroporto. Por volta das 7h, com o incêndio já apagado, os bombeiros começaram a retirar a carga do avião.

A aeronave é um Boing 737-4Q8 (SF) e estava com documentação em situação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que vai investigar as causas do incêndio e do pouso forçado.