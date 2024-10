Reprodução Tiroteio em shopping de Guarapiranga tem duas vítimas





Um homem promoveu um tiroteio em massa em um shopping de Guarapari, no Espírito Santo , nesta quinta-feira (10). A polícia foi acionada e ele morreu durante a fuga. As informações são da Polícia Militar.

Câmeras de segurança registraram o crime e mostram o homem com uma arma, atirando nas pessoas ainda na calçada. A primeira vítima corre e o atirador vai atrás; os dois entram no shopping. Diversas pessoas em volta se assustam e correm, se dispersando.

Ao todo, duas pessoas foram baleadas. Um homem tentou se esconder no shopping, mas acabou atingido. A segunda vítima é funcionária do shopping e levou dois tiros no joelho.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Polícia e socorro





Ambas as vítimas foram socorridas; a primeira precisou ir para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, e a outra foi para UPA do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para retirada do projétil. A PM não deu mais informações sobre a recuperação delas.

A PM foi acionada e foi até o shopping. O atirador tinha fugido em uma motocicleta, mas os agentes começaram uma perseguição na rodovia do Sol, na área da 13ª Companhia Independente, região de Interlagos, em Vila Velha.

O homem corria em alta velocidade e acabou perdendo o equilíbrio e caiu da motocicleta. Os bombeiros foram acionados e prestaram socorro, mas o atirador morreu no local.

Não se sabe o motivo do crime e nem nome das vítimas ou do atirador. Assista ao vídeo:



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do n osso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .