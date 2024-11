Reprodução Prédio desaba em Maceió

Na madrugada desta quinta-feira (7), um prédio residencial desabou em Maceió após a explosão de um botijão de gás de cozinha, resultando na morte de três pessoas, segundo o jornal O GLOBO. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h, quando um forte estrondo foi ouvido por moradores e vizinhos, seguido pelo colapso da estrutura de dois pavilhões do edifício.

O incidente aconteceu no bairro Cidade Universitária, na parte alta da capital alagoana. As vítimas fatais foram identificadas como dois adultos e uma criança de 10 anos. Seis pessoas foram resgatadas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado para atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando os trabalhos de resgate e a perícia foi acionada para apurar as causas da explosão. A principal linha de investigação aponta para um vazamento de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) como a causa do incidente.

A Defesa Civil de Alagoas informou que a área foi isolada para evitar riscos adicionais. Além disso, cinco blocos vizinhos ao prédio foram evacuados para a avaliação de danos estruturais. Psicólogos e assistentes sociais foram enviados ao local para prestar apoio às famílias afetadas.