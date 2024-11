Leonardo Marques/ Ascom MCTI Ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta quarta-feira (6), que o acordo para lançar o senador Marcos Pontes (PL-SP) à vice-presidência do Senado está “quase certo”. Bolsonaro revelou que tem mantido conversas com o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da Oposição no Congresso, e com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), favorito à presidência da Casa Alta, para viabilizar a candidatura do astronauta à 1ª vice-presidência do Senado.

Bolsonaro explicou que o PL deseja o nome de Marcos Pontes para um cargo estratégico: “Fiquei quase uma hora com o Rogério Marinho agora há pouco. Conversamos, sim, com o Alcolumbre. […] Queremos lançar Marcos Pontes candidato ao Senado. Está quase certo. A gente teria a 1ª vice-presidência”, declarou em entrevista à AuriVerde.



A escolha de Marcos Pontes para o cargo de 1º vice-presidente do Senado é estratégica, pois a primeira vice-presidência tem um papel importante na definição das pautas de votação da Casa, além de atuar na condução das comissões quando o presidente não estiver presente.

Para Bolsonaro, a ausência de controle do PL sobre comissões é um fator que precisa ser corrigido. “Isso também ajuda a definir pauta na ausência do presidente. Hoje, nós do PL não podemos convocar nenhum ministro para nenhuma comissão, porque não temos nenhuma comissão”, explicou Bolsonaro, ressaltando a importância política dessa movimentação.

A eleição para a presidência do Senado, marcada para o início de 2025, já está gerando movimentações nos bastidores. Davi Alcolumbre, atual senador pelo União Brasil do Amapá e favorito para comandar a Casa Alta, já conquistou apoio de seis partidos: PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil, além de contar com o apoio do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Alcolumbre, para ser eleito presidente, precisará de maioria absoluta, ou seja, 41 votos dos 81 senadores. No momento, o político conta com o apoio de 44 senadores, o que lhe garante uma base sólida para disputar a presidência da Casa.

De acordo com um levantamento do Poder360, Davi Alcolumbre tem seguido majoritariamente o posicionamento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas votações realizadas durante o terceiro mandato do petista.

Em 55 das 68 votações nominais feitas no Senado entre 2023 e 2024, Alcolumbre acompanhou o voto do líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Esse índice de 80% de alinhamento com o governo indica uma postura favorável ao Executivo, o que pode ser um ponto favorável para Alcolumbre em sua busca pela presidência do Senado.