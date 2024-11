Reprodução CNN Brasil Cavalo invadiu loja na segunda-feira

Um cavalo causou prejuízos em uma loja de materiais de construção , na manhã da última segunda-feira (4), em Palmeira das Missões (RS ). O incidente, que deixou alguns funcionários feridos e causou danos ao estabelecimento, foi registrado pelas câmeras de segurança da loja e rapidamente se tornou viral nas redes sociais (Veja abaixo).

Nas imagens, é possível ver o cavalo, de grande porte, entrando na loja após ter sido solto nas ruas do centro da cidade. O dono do animal aparece tentando controlar o cavalo, que visivelmente está alterado e assustado, enquanto o animal chega a colidir com um carro estacionado nas proximidades.

A sequência de imagens mostra o momento em que o cavalo invade o espaço da loja, derrubando prateleiras e, em seguida, saltando sobre o balcão, onde três funcionários acabam sendo atingidos.

Em meio à confusão, o proprietário do cavalo, usando chapéu, entra na loja em uma tentativa de conter o animal, mas o cavalo, ainda agitado, acaba por derrubar peças e machucar levemente os funcionários. O incidente, que durou cerca de um minuto, foi registrado tanto do lado de fora quanto no interior da loja pelas câmeras de segurança.

O proprietário da loja de materiais de construção, que descreveu o evento como um "fato inusitado", afirmou que os funcionários envolvidos no incidente sofreram apenas ferimentos leves.

"Os guris procuraram não fazer muito movimento para ver se o cavalo não se assustava e saía normalmente. Mas aí, quando ele deu a volta e bateu em uma das prateleiras, derrubando algumas peças, acabou se assustando e veio para cima deles", contou um dos sócios do estabelecimento.

Apesar do susto e do impacto causado pela invasão, nenhum funcionário sofreu ferimentos graves. Eles foram prontamente atendidos, e o incidente não resultou em consequências mais sérias para os envolvidos.

Após o ocorrido, o proprietário da loja entrou em contato com o dono do cavalo, que, junto com sua esposa, se comprometeu a arcar com os danos causados ao estabelecimento. "O dono do cavalo e a esposa dele conversaram conosco e se comprometeram a acertar, arcar com o prejuízo", informou o proprietário da loja.

Vídeo