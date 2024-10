Reprodução/redes sociais Mulher foi escoltada por seguranças e encaminhada à ala médica





Uma mulher, que não foi identificada, tirou as roupas nesta quarta-feira (30) na recepção do Palácio do Planalto . Ela começou a se despir depois de passar pelo detector de metais do prédio. Segundo informações, ela falava frases desconexas, e pediu para falar com o presidente Lula .

Imagens mostram que a mulher ficou apenas de saltos e foi abordada por um agente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência .





Os seguranças a contiveram, enquanto uma funcionária levou a mulher para o banheiro para conversar. Lá, ela se vestiu e seguiu para atendimento com a equipe médica.

Segundo a Secom ( Secretaria de Comunicação ) do Palácio, ela foi atendida e encaminhada para o Hospital de Base. De acordo com o órgão, a mulher citou o programa Minha Casa, Minha Vida e pediu para ser recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo explicou que ela retirou a roupa quando a recepção do Planalto pediu um documento de identidade, que não foi entregue.