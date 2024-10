Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Os últimos dias de outubro no Brasil estão marcados por um clima instável, com a presença de frentes frias e sistemas de alta pressão afetando diferentes regiões do país. Nesta segunda-feira (28), a frente fria que atuou durante o final de semana permanece distante, enquanto a alta pressão na retaguarda mantém a umidade elevada, resultando em chuvas e tempestades em várias áreas também nesta terça-feira (29), segundo a Climatempo.

O risco de temporais aumenta, especialmente nas regiões centro-leste, oeste e no Triângulo Mineiro. A previsão é de chuvas fortes e persistentes entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, com acumulados que podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas do centro-sul e leste do Brasil.

Belo Horizonte, por exemplo, já ultrapassou a média de precipitação esperada para outubro, com os temporais recentes resultando em cerca de 240 mm acumulados apenas no último fim de semana. Isso representa mais do que o dobro da média mensal, que é de 110,1 mm, conforme dados do INMET.

O mês de outubro está se mostrando um dos mais chuvosos em diversas capitais brasileiras. A Climatempo alerta para a possibilidade de transtornos nos próximos dias, principalmente em relação à chuva intensa que pode causar alagamentos e deslizamentos de terra em várias localidades.

No Sudeste, um sistema de alta pressão em alto mar continua a influenciar o clima, trazendo ventos úmidos do mar e resultando em um início de semana nublado. Em São Paulo, por exemplo, a previsão é de chuviscos leves pela manhã, com temperaturas máximas em torno de 23 °C. No interior paulista, o clima se torna mais abafado, com chances de pancadas de chuva, especialmente à tarde em cidades como Ribeirão Preto e Campinas.

No Sul do Brasil, o tempo também é instável, com a possibilidade de chuvas fortes devido à atuação de um ciclone. As condições climáticas estão favorecendo a formação de nuvens densas e a ocorrência de tempestades, que podem trazer grandes volumes de chuva em curto espaço de tempo.

Até pelo menos o meio desta semana, não há expectativa de novas frentes frias, e as altas pressões devem continuar a dominar o cenário, resultando em dias com variação de sol e chuva em várias regiões. A umidade elevada e a possibilidade de pancadas de chuva devem se manter, especialmente nas áreas do interior e nas regiões de maior calor.