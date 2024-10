Reprodução/Instagram Criança com as mordidas no corpo





Uma bebê de 10 meses foi mordida cerca de 12 vezes em uma creche particular no Jardim Guanabara, em Campinas (SP), o que motivou protestos de familiares em frente à instituição. O pai da criança, Leonardo Oliveira, relatou à imprensa o episódio, afirmando que foi informado sobre o caso na tarde da última segunda-feira (28).

"Ontem, às 14h, a moça da escolinha entrou em contato com a minha esposa, pedindo pra gente buscar a bebê, porque um coleguinha de 2 anos havia atacado ela com mordidas. Quando a gente chegou na escola, a gente viu que a situação era bem feia, tinha muitos hematomas nos dois braços, nas costas, no bumbum, na cabeça", afirmou ao Portal G1.

Após o episódio, a bebê foi levada a um hospital para exames, que não constataram fraturas ou hemorragias. Segundo a proprietária da creche, o caso teria ocorrido enquanto uma funcionária cuidava de outra criança, o que permitiu que o bebê de 2 anos mordesse a menina repetidas vezes. A responsável pelo local caracterizou o ocorrido como um "evento fortuito".

Contudo, a família questiona a versão apresentada pela proprietária. Inicialmente, ela teria dito que não havia imagens de câmeras de segurança devido a uma "falta de internet", mas, posteriormente, afirmou que as gravações existiam.

"Depois de toda essa repercussão, a diretora disse que tinha as gravações e que, inclusive, a gravação mostrava que não era como a gente estava colocando. [...] Insisti pelo vídeo umas duas, três vezes, e aí ela parou de me responder, não respondeu mais e não mostrou o vídeo para ninguém até agora. Eu nem sei se realmente tem a gravação ou não", completou o pai.

A família registrou um boletim de ocorrência e a bebê passará por exame de corpo de delito. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do caso.





Nota da escola

“Eu Jéssica proprietária da Escola Educação, venho informar em relação aos fatos que as pessoas vêm divulgando, foi um evento fortuito em um momento que a funcionária precisou trocar outro aluno, aconteceu da criança ser mordida por outra criança, não teve em momento algum envolvimento de nenhuma funcionária, as imagens serão disponibilizadas as autoridades no momento oportuno!

Assim que aconteceu a escola prestou todos os cuidados imediatos e avisamos imediatamente a família e nos colocamos à disposição de ajudar no que fosse preciso!

A escola e a direção reforça o compromisso, cuidado e carinho com as crianças, neste momento a maioria dos pais estão apoiando, a escola e as funcionárias pois a escola e conhecida pela integridade e competência!

Toda e qualquer difamação, injúria e ameaça feitas contra a escola e funcionárias serão tomadas as medidas policiais e judiciais cabíveis”.