Divulgação/Polícia Militar Ambiental Homem captura e amarra jacaré na carroceria de uma caminhonete e saí em um pátio com o animal preso na traseira

Um homem foi multado pela Polícia Militar Ambiental ( PMA ) após ser flagrado andando com um jacaré vivo preso na carroceria de sua caminhonete. O caso ocorreu no dia 15 de outubro, em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul . ( Veja o vídeo abaixo )

Na última quinta-feira (24), o homem confessou ter capturado o jacaré em uma cooperativa na cidade. Algumas imagens foram registradas e, posteriormente, usadas como prova para a aplicação da multa.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, eles foram acionados por funcionários de uma cooperativa em Anaurilândia (MT) para capturar um jacaré que havia sido avistado no pátio da empresa.





Quando chegaram ao local, o jacaré não foi localizado e ninguém soube dizer onde o animal estaria.

No dia seguinte, receberam imagens que mostraram um homem capturando e amarrando o jacaré na carroceria de uma caminhonete e saindo do pátio com o animal preso na traseira. O veículo foi visto seguindo pela rodovia MS-276, sentido Batayporã.