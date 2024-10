Redação GPS Entre as principais irregularidades registradas pelo TSE estão propaganda em bens públicos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na noite desta sexta-feira (25), que contabilizou 1.290 denúncias de propaganda eleitoral irregular no segundo turno das eleições. Os registros foram feitos pelo aplicativo Pardal , desenvolvido pela Justiça Eleitoral para facilitar o envio de queixas.

A novidade deste ano é a inclusão de uma função para reportar irregularidades em campanhas na internet.

Segundo dados divulgados pela CNN na noite desta sexta-feira (25), a Paraíba lidera em número de denúncias, com 395 ocorrências, seguida por Ceará (238) e São Paulo (216).

Entre as principais irregularidades registradas estão propaganda em bens públicos (14% dos casos), uso de banners, cartazes e faixas (12%) e campanhas online (7%).



Como Funciona o aplicativo Pardal





O aplicativo Pardal permite que cidadãos reportem propaganda irregular, tanto online quanto em outras mídias, com o uso de smartphones ou tablets. Regulamentado por portaria, o aplicativo encaminha as denúncias ao juízo eleitoral competente.

A plataforma também orienta sobre o que configura propaganda irregular, oferecendo ao usuário a opção de “Prosseguir” ou “Encerrar” a denúncia. O aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos do Android e IOS.

Denúncias de desinformação são direcionadas ao Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade), e casos relacionados a crime ou ilícito eleitoral seguem para o Ministério Público Eleitoral.

A PortaliG fará a cobertura em tempo real da apuração dos votos em todas as 51 cidades do Brasil onde haverá segundo turno neste domingo (27).





