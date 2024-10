Reprodução X Trânsito provocado pela operação

O Centro de Operações do Rio de Janeiro anunciou, nesta quinta-feira (24), a ativação do estágio 2 de risco de ocorrência após um tiroteio entre a Polícia Militar (PM) e criminosos no Complexo do Israel , nas dependências da Avenida Brasil.

O incidente resultou na interdição da via e na morte de um passageiro em um ônibus, atingido por uma bala perdida. Além dele, outras cinco pessoas foram baleadas .

Segundo o comunicado, o estágio 2 indica que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade, com base em análises de dados de especialistas. O órgão alertou que “há ocorrência com elevado potencial de agravamento”, embora não haja impactos imediatos na rotina da cidade. A escala de risco vai até 5, sendo que níveis superiores indicam situações mais críticas.

Informações preliminares indicam que a vítima, um homem, foi baleado na cabeça enquanto estava dentro do ônibus, onde uma bala atravessou a janela. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Como resultado da operação policial, pelo menos 20 linhas do BRT foram obrigadas a desviar suas rotas, aumentando os transtornos no transporte público da região.

O tiroteio também provocou pânico entre os cidadãos e causou diversas interdições nas vias. Veja vídeos com relatos do incidente:

