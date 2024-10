REPRODUÇÃO / GLOBO Militares fazem cortejo de corpos de atleta que morreram em acidente de van





O Centro Português 1º de Dezembro recebeu nesta terça-feira (22) o velório coletivo das vítimas do acidente automotivo que aconteceu ontem em Guaratuba (PR) e matou uma equipe de remo composta principalmente por adolescentes. O treinador e o motorista da van também morreram.

O velório começou às 18h30. Os corpos saíram de Curitiba às 14h57 e chegara em Pelotas perto das 17h10. Já em caixões, os corpos foram colocados em caminhões do exército e iniciou-se um cortejo conduzido pela Brigada Militar, Polícias Civil e Federal, assim como Corpo De bombeiros.

Na entrada do clube, outros praticantes de remo receberam o cortejo e começaram a acompanhar os caixões.

As medalhas que o time ganhou na competição para a qual viajavam foram encontradas no local do acidente e levadas com as vítimas.

Algumas centenas de pessoas receberam os corpos dos adolescentes e aplaudiram conforme entravam.

Autoridades se pronunciam

Eduardo Leite (PSDB) esteve no aeroporto ao lado de Paula Mascarenhas (PSDB) para aguardarem a retirada dos corpos. André Fufuca (PP), ministro do Esporte, esteve em Pelotas para prestar condolências: "Não há palavras que possam definir esse momento de dor, momento de dor que passam os pais, os avós, aqueles que tiveram seus entes queridos infelizmente perdidos nessa tragédia.”

As vítimas eram um time de remo e faziam parte do projeto Remas Para o Futuro, parceria entre o Centro Português no qual o velório aconteceu e Academia de Remo Tissot, do treinador, que também morreu no acidente. O motorista da van também faleceu no impacto.

Sobreviveram ao acidente o motorista do caminhão que se chocou contra a van e um adolescente de 17 anos. João Pedro Milgarejo dormia no fundo da van e escapou com poucos ferimentos. Veja o que ele falou sobre o acidente.