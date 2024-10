Reprodução A polícia segue analisando os materiais apreendidos





A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, nesta semana, a máquina de testes de HIV do Laboratório PCS Saleme durante a segunda fase da Operação Verum , que investiga a emissão de laudos falsos relacionados ao vírus.

A ação foi motivada por suspeitas de que pacientes transplantados foram contaminados pelo vírus devido a falhas nos resultados fornecidos pelo laboratório. O equipamento, utilizado nos testes de HIV, foi apreendido como parte das investigações.

Adriana Vargas, coordenadora técnica do laboratório, foi presa em sua residência, após ter sido identificada como uma das principais responsáveis pelas operações do local.

O técnico Ivanilson Santos, que já havia sido preso anteriormente, afirmou em depoimento que Adriana teria ordenado a redução dos procedimentos de controle de qualidade nos testes.

Ele relatou que essa redução pode ter contribuído para os erros nos laudos que resultaram na contaminação dos pacientes transplantados.





Operação Verum

A Operação Verum, em andamento desde o início do ano, tem como foco esclarecer as causas da contaminação de pacientes que passaram por transplantes no estado do Rio de Janeiro.

Além da apreensão da máquina de testes e da prisão de Adriana, outras duas pessoas, incluindo um ex-sócio do laboratório, foram ouvidas pelas autoridades e liberadas.

Adriana Vargas, ao ser interrogada, atribuiu a falha a um erro humano e declarou que o responsável já estava sendo punido.

A polícia segue analisando os materiais apreendidos e busca esclarecer os detalhes do esquema que resultou na contaminação dos pacientes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.