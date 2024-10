Foto: CBMDF Carro foi engolido por buraco em Brasília





Na tarde de sábado (19), um carro foi tragado por uma cratera que se abriu em um estacionamento público na quadra 310 Norte, em Brasília . O episódio foi causado pelas fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal , provocando o desmoronamento do asfalto na região.

No momento do desabamento, o veículo estava estacionado e vazio, o que evitou ferimentos.

A motorista do carro, uma mulher de 40 anos, e sua passageira, de 70, encontravam-se em um prédio comercial próximo ao local e não sofreram nenhum tipo de lesão. As duas estavam fora do veículo no momento em que o solo cedeu.

De acordo com informações das autoridades, a cratera se formou em um ponto onde passam manilhas de captação de águas pluviais, o que pode ter contribuído para o desmoronamento devido à alta quantidade de água acumulada pelas chuvas.





Equipes da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) foram acionadas para realizar os reparos e fechar o buraco no asfalto.

O trânsito na área foi temporariamente interrompido para a realização dos trabalhos de recuperação, mas já foi liberado após a contenção da cratera e a realização das obras emergenciais.

As autoridades informaram que seguem monitorando o local para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

