Reprodução Ladrão comendo o espetinho

Câmeras de segurança capturaram um momento inusitado durante um roubo na rua Paim, no bairro da Bela Vista, em São Paulo : um ladrão comendo um espetinho de churrasco enquanto ameaçava uma vítima. O incidente ocorreu na noite de 28 de setembro, e um suspeito de envolvimento no crime foi preso na quarta-feira (16). A informação foi divulgada pelo portal "UOL".

As imagens (abaixo) mostram o criminoso, com o espetinho na boca, retirando uma arma da calça e apontando para o rosto da vítima. Ele, junto com outros dois comparsas, encurrala o homem e chega a desferir várias coronhadas. Enquanto isso, os outros ladrões mexem no celular da vítima.

Uma nova filmagem revela que quatro criminosos estavam envolvidos na ação, que durou menos de um minuto, durante a qual um dos ladrões roubou a mochila do rapaz.









O suspeito preso pela Polícia Militar foi encontrado em uma pensão na rua General Osório, também no centro da capital. Com 19 anos, ele negou a participação no crime, mas, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as imagens o associam à ação. A SSP não esclareceu se o homem detido é o que foi flagrado comendo o espetinho durante o roubo.

O celular do suspeito foi apreendido, mas a arma utilizada no crime de setembro ainda não foi localizada. O caso foi registrado no 4º DP (Consolação), onde a autoridade policial solicitou a prisão temporária do homem à Justiça, que aceitou o pedido. O nome do suspeito não foi divulgado.

Veja o vídeo





