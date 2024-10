Agência Brasília Chuvas atingirão São Paulo no fim de semana





A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas e ventos fortes neste fim de semana . O acumulado de chuvas pode chegar a 250 milímetros em algumas regiões, com a previsão de que essa quantidade de chuva caia em apenas 24 horas, em vez das 72 horas inicialmente previstas.

Essa alteração indica que as precipitações serão mais intensas em um curto espaço de tempo, aumentando os riscos associados a alagamentos e deslizamentos.

As regiões afetadas incluem a Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte e diversas cidades do interior, como Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Serra da Mantiqueira.

A passagem de uma frente fria provocará precipitações, acompanhadas de raios e rajadas de vento superiores a 60 km/h. Em pontos isolados, há também a possibilidade de queda de granizo.

O governo estadual está em alerta devido ao risco de novos apagões, como o ocorrido na semana passada, que afetou cerca de 3,1 milhões de pessoas.

"O que nós temos é um acumulado mais denso em 24 horas", afirmou ao UOL o Capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, explicando o aumento na intensidade das chuvas previstas.





Recomendações

Entre as recomendações da Defesa Civil estão evitar áreas abertas e encostas, tomar cuidado com a queda de árvores e buscar abrigo em locais seguros. Além disso, o órgão recomenda que a população esteja preparada para possíveis emergências.

O tempo instável também deve afetar outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste e o Norte, onde são esperados volumes de chuva significativos nos próximos dias. No Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, o acumulado de chuvas pode ultrapassar 80 mm.

Em resposta, o governo solicitou que as concessionárias de energia elaborem um plano de redução de danos para evitar interrupções no fornecimento.

A Enel, uma das principais distribuidoras de energia, informou que trechos de sua rede foram severamente danificados e precisarão ser reconstruídos para garantir o restabelecimento dos serviços.

