Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho

Ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , participam nesta sexta-feira (18) da reabertura oficial do aeroporto Salgado Filho , em Porto Alegre . O terminal esteve fechado desde as chuvas que afetaram o estado no início do ano.



Participam da cerimônia de reabertura, além do governador, os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), juntamente com autoridades do setor aéreo.

O aeroporto suspendeu todas as operações em maio devido ao alagamento das pistas e de outras áreas. Inicialmente, funcionará com uma pista reduzida, com capacidade para receber 128 voos nacionais diários, entre 8h e 22h.

Os primeiros voos estão programados para a próxima segunda-feira (21), com 71 viagens já confirmadas, sendo 37 partidas e 34 chegadas. Segundo o governo local, são esperados cerca de 9 mil passageiros no primeiro dia de operação.

A previsão é que a retomada integral ocorra até 16 de dezembro, data em que também serão reiniciadas as viagens internacionais, conforme informado pela Fraport, concessionária que administra o Salgado Filho.

Durante o fechamento do aeroporto, os voos para a região metropolitana de Porto Alegre foram direcionados à Base Aérea de Canoas, localizada a cerca de 10 km do Salgado Filho. Em julho, o aeroporto reabriu parcialmente, permitindo o embarque e desembarque de passageiros.

