Reprodução: Flipar A força da tempestade deixou mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica, além de ter provocado inundações, quedas de árvores e destruição de casas e outras construções.

Nesta semana, tempestades devem se espalhar por todo o Brasil, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O órgão emitiu avisos de chuvas intensas para 10 estados nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.

Os alertas do Inmet abrangem 10 estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Nos estados do Norte, Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas podem alcançar entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. No Rio Grande do Sul, os riscos são maiores, com acumulados de até 100 mm por dia e ventos que podem atingir até 100 km/h.

A semana começou marcada por chuvas em todo o país, especialmente em áreas que têm sofrido com a seca. No Sudeste, o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas Gerais são os locais mais afetados, enquanto regiões do Leste de Minas, o Norte fluminense e o Espírito Santo devem registrar precipitações mais leves.

No Nordeste, embora a chuva ainda seja escassa na maioria dos estados, já se observa um aumento das precipitações no Oeste da Bahia e nas partes sul do Maranhão e Piauí. Em contraste, estados como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ter uma semana ensolarada, com chuvas isoladas.

Na região Norte, o Amazonas será a área mais atingida, especialmente no Oeste e Sul do estado, com chuvas também previstas para o Sul do Pará, Acre e Rondônia. O Centro-Oeste enfrenta instabilidade em várias partes, principalmente no Mato Grosso do Sul, com chuvas mais frequentes em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal.

No Sul, a previsão é de chuvas concentradas no Paraná, especialmente no final da semana, enquanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ter volumes de chuva relativamente baixos.

Ao longo do mês, as chuvas devem retornar gradualmente, avançando pelo Brasil. O Inmet prevê precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e nas partes sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a expectativa de que a região central do país também receba chuvas na segunda quinzena do mês.



