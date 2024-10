[email protected] (Direto da redação -) Concurso Público dos Correios acontece no dia 15 de dezembro





O novo Concurso dos Correios , que vai realizar as provas objetivas no período da tarde do dia 15 de dezembro, teve alterações no edital sobre o conteúdo das provas, na distribuição de vagas , nos requisitos necessários e na nomenclatura de cargos.

Entre as mudanças, está a diminuição da carga horária para o cargo de assistente social , de 44 horas semanais para 30 horas, segundo as retificações publicadas pelo IBFC publicadas nesta terça-feira (15). Além disso, a nomenclatura da vaga de "arquivista" passa a ser "outros profissionais de nível superior - arquivologia".

As inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa é de R$ 39,80 para vagas de nível médio e de R$ 42 para os cargos que exigem ensino superior completo.

Os salários iniciais para os cargos disponíveis no concurso chegam a R$ 6,9 mil, além dos benefícios. Ao todo, são 3.099 vagas para agente (carteiro), que exige ensino médio, e 412 oportunidades de analista, de nível superior.

Mudanças

Segundo Beto Fernandes, professor do Gran Concursos, com a retificação do edital os cargos de nível superior da área de Tecnologia da Informação, que antes exigiam especialização, passam a pedir apenas a graduação na área.

"Para os cargos de nível médio, a mudança está basicamente nas atribuições do cargo. Reforçando que o concurso é, de fato, para a função de carteiro e não para atendente", afirmou o professor, em entrevista para a Folha de S. Paulo.

Para os candidatos que se inscreveram para o cargo de analista de sistemas, nas especialidades de desenvolvimento de sistemas, produção, redes, suporte de banco de dados e suporte de sistemas, será exigido apenas o diploma de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

O cargo de analista de sistemas, com especialidade em produção, na sede dos Correios em Brasília, que antes contava com 20 vagas, passa a ter 19. Já o de analista de sistemas com especialidade em suporte de banco de dados passa a oferecer oito vagas, em vez de quatro.

Os analistas com especialidade em desenvolvimento de sistemas passam a contar com 48 vagas (antes eram 51). Apesar da alteração na distribuição, o concurso segue oferecendo 3.511 vagas.

Vaga para advogado e engenheiro

O conteúdo programático para o cargo de advogado, na área de direito processual civil, passa a seguir uma nova redação, com os tópicos: “6.10. Procedimento comum”; e “6.20. Tutela provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Estabilização da tutela antecipada”.

Antes, o edital previa a cobrança sobre procedimentos ordinário e sumário para o item 6.10 e processo cautelar e medidas cautelares para o 6.20.





Os conteúdos programáticos também foram alterados para o cargo de engenheiro com especialidade em engenharia eletrônica. Dois itens mudaram a redação:

11. Circuitos combinacionais: decodificadores, codificadores e multiplexadores, circuitos somadores e subtratores binários, comparadores e unidades lógicas aritméticas (ULA);

18. Redes TCP/IP. Protocolos de Roteamento.

Distribuição de vagas

Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Confira a divisão:

Vagas para nível médio

Centro-oeste: 446

Nordeste: 669

Norte: 240

Sudeste: 1.048

Sul: 696

Total: 3.099



Vagas para nível superior

Centro-oeste: 199

Nordeste: 66

Norte: 41

Sudeste: 77

Sul: 29

Total: 412





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .