Divulgação Penitenciária José Edson Cavalieri

Cinco homens conseguiram escapar da Penitenciária José Edson Cavalieri, localizada em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (14). Os fugitivos foram identificados como Thales David Martins Lidório, 24 anos, Iuri de Castro Souza, 22 anos, Fábio Nogueira Rodrigues, 41 anos, Antônio Marcos dos Santos, 36 anos, e Patrick Maurício Amaral dos Santos, 23 anos, e conseguiram ultrapassar o muro da unidade prisional.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a fuga ocorreu por meio da "transposição de barreira", que envolve a superação de várias limitações até a saída da unidade. A secretaria está investigando as circunstâncias em que a fuga aconteceu, enquanto o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen) abriu um procedimento interno para apurar os detalhes do ocorrido.

A população pode colaborar com as buscas fornecendo informações anônimas pelo Disque Denúncia, pelo número 181. A Sejusp garante que o sigilo será mantido e que as ligações são gratuitas.

Até o momento, a Sejusp informou que nenhum dos foragidos foi recapturado.

Veja quem são:

Thales David Martins Lidório



Thales, de 24 anos, tem registros em pelo menos três processos judiciais. Ele foi considerado réu por roubo em 2018, preso em 2020 por posse de drogas para consumo pessoal e, mais recentemente, foi autuado em flagrante por roubo majorado em 2024.

Iuri de Castro Souza

Com 22 anos, Iuri possui sete ações judiciais na Justiça de Minas Gerais entre 2021 e 2024, incluindo um processo por homicídio duplamente qualificado ocorrido em Ubá.

Fábio Nogueira Rodrigues

Fábio, de 41 anos, é réu por homicídio qualificado desde julho deste ano. Sua audiência de instrução e julgamento, prevista para outubro, foi remarcada para maio de 2025.

Patrick Maurício Amaral dos Santos

Patrick, de 23 anos, tem quatro registros judiciais entre 2020 e 2023 por crimes de roubo e latrocínio, todos relacionados a eventos ocorridos em Ubá.

Antônio Marcos dos Santos

As informações específicas sobre Antônio Marcos não foram detalhadas, mas ele também é um dos fugitivos.

