Reprodução Posto que desabou fica na rodovia BR-262, na cidade de Luz (MG)

O teto de um posto de combustível na cidade de Luz , no centro-oeste de Minas Gerais , desabou após a cidade ser atingida por um vendaval na tarde de quarta-feira (9).

O posto fica localizado na rodovia BR-262, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Além da estrutura, quatro veículos que estavam no local foram atingidos.

Além disso, a chuva danificou duas bombas, o que ocasionou o vazamento de diesel na área de abastecimento. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada dos bombeiros.

O vazamento e a estrutura que caiu já foram removidos do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os ventos também causaram destruição em casas e em um restaurante. Ninguém se feriu.

Luz está entre as 730 cidades do Estado em alerta para precipitações com grau de severidade classificado como “perigo potencial”, segundo o Inmet.

Veículos foram atingidos Reprodução/redes sociais Interior do estabelecimento ficou destruído Reprodução/redes sociais Danos provocados na loja de conveniência do posto Reprodução/redes sociais Rajada de vento arranca árvore BR-262 Reprodução/Corpo de Bombeiros

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .