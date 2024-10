Roberto Parizotti/FotosPublicas Frente fria vai dissipar calorão herdado do mês de setembro

A previsão do tempo para esta semana em São Paulo é de calor até quarta-feira (9), quando chega uma frente fria que irá despencar as temperaturas e trazer chances de chuva , amenizando o clima quente herdado do mês de setembro e das ondas de calor.

Segundo a Climatempo , a semana começa com temperaturas elevadas e poucas chances de precipitação: nesta segunda, os termômetros podem atingir até 36°C num clima nublado, com 8% de chance de chuva. Na terça, que será nublada, a máxima é de 35°C e há 13% de chance de chuva.

Este cenário muda na quarta, quando as temperaturas vão despencar abruptamente: a máxima será de 24°C, com 86% de chance de chuva.

A previsão de quarta se repete para os outros dias da semana até sexta-feira (11): as máximas variam entre 23°C e 27°C, com chance de chuva entre 85% e 91%.

Outras regiões

A região sul tem previsão de temporais, devido à atuação de uma baixa pressão no Paraguai e a circulação de ventos nos níveis médios e baixos da atmosfera.

Além disso, a frente fria vai levar a chuva para outras regiões do país, como os estados de Minas Gerais, Goiás, na região do Distrito Federal, no Espírito Santo e em Mato Grosso.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Espera-se pancadas mais irregulares e localizadas no Tocantins, enquanto o potencial de temporais aumenta no Acre, no Amazonas e em parte do estado do Pará.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .