Apuração em São Paulo tem grande equilíbrio entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB)





Das 26 capitais estaduais, 15 delas terão segundo turno nas eleições municipais deste ano. Uma das disputas mais acirradas acontece em São Paulo, onde há grande equilíbrio entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB).

Com 98,86% das urnas apuradas, Nunes aparecia com 29,49% dos votos válidos, contra 29,05% de Boulos. Marçal tinha 28,14%.

Outra capital com disputa apertada foi Campo Grande (MS). Com 100% das urnas apuradas, Adriane Lopes (PP) obteve menos de 10 mil votos a mais do que Rose Modesto (União). Adriane conseguiu 31,67% dos votos válidos, contra 29,56% de Rose.

Em Porto Alegre (RS), o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) ficou muito perto da vitória no primeiro turno. Obteve 49,72% dos votos válidos. Dessa forma, enfrentará no segundo turno a candidata do PT Maria do Rosário, que alcançou 26,28% dos votos.

Em Belo Horizonte (MG), o segundo turno vai reunir Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD). Com 97,31% das urnas apuradas, Engler aparecia com 34,36% dos votos válidos, contra 26,52% do atual prefeito da capital mineira e candidato à reeleição, Fuad Noman.

Outras 11 capitais tiveram a reeleição no primeiro turno do atual prefeito. Entre elas, foram reeleitos Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro; Bruno Reis ( União Brasil), em Salvador (BA); e João Campos (PSB), no Recife (PE).

Capitais que terão segundo turno:

Aracaju (SE) - Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Belém (PA) - Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG) - Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Campo Grande (MS) - Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)

Cuiabá (MT) - Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)

Curitiba (PR) - Eduardo Pimentel (PSB) e Cristina Graeml (PMB)

Fortaleza (CE) - André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Goiânia (GO) - Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União)

João Pessoa (PB) - Cícero Lucena (Progressistas) e Marcelo Queiroga (PL)

Manaus (AM) - David Almeida (Avante) e Capitão Alberto (PL)

Natal (RN) - Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT)

Palmas (TO) - Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira (Podemos)

Porto Alegre (RS) - Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT)

Porto Velho (RO) - Mariana Carvalho (União Brasil) e Léo Moraes (Podemos)

São Paulo (SP) - Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) ou Pablo Marçal (PRTB)