A Polícia Civil de São Paulo investiga disparos de arma de fogo contra o carro de uma vereadora candidata à reeleição na capital, na noite desta quinta-feira (3), no Jardim São Luiz, Zona Sul. As informações são do g1.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 27º Distrito Policial (DP), Capão Redondo, o veículo de Janaína Lima (PP) levou 11 tiros disparados por dois criminosos numa moto. O carro dela estava estacionado em frente a uma residência.

A política não estava no automóvel, então não se feriu. Entretanto, ela passou mal e foi levada a um hospital.

Nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou preso a última atualização desta reportagem. Também não há atualizações sobre o estado de saúde da candidata.

