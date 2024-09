Reprodução / YouTube Homem morde cobra, que depois disso, solta o braço dele

Um homem foi atacado por uma sucuri em Terra Santa, no Pará , e escapou do animal da forma mais irônica possível: na mordida.

O homem nadava em um rio da região quando foi atacado pela sucuri nesta segunda, 30. A serpente mordeu o braço dele e começou a tentar se enrolar (ela mata as vítimas se enrolando nelas) quando outras pessoas começaram a tentar ajudar.

Mais de um homem segurou a cobra e eles começaram a puxar o animal para fora d’água. É possível ver a pele do braço dele se esticando enquanto as presas da cobra estão fincadas.

No desespero, a resposta do homem que foi atacado foi… Morder a cobra de volta! E funcionou. A serpente solta o homem, que ainda consegue segurar a cabeça dela para impedir outro bote.

Rapidamente, outro homem segura a cabeça da sucuri e começa a afastá-la do homem que foi atacado, enquanto esse olha o animal que o mordeu.

Não foi informado o que os homens fizeram com o animal após o resgate, e nem se homem atacado teve alguma consequência grave por causa do ataque.

Sucuri não é venenosa

Apesar de ter uma mordida profunda da cobra, como mostra o vídeo, o homem não precisa se preocupar com veneno , porque sucuris não são peçonhentas.

A cobra, na verdade, usa seu peso e grande tamanho, que pode ultrapassar oito metros, para enrolar, sufocar e quebrar ossos das vítimas.

A picada da sucuri, no entanto, é bem dolorida e pode facilmente causar infecções porque abre feridas. O ideal é higienizar o local da picada e procurar ajuda médica

