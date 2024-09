Polícia Civil de Mato Grosso Homem foi preso na madrugada deste domingo (29)

Na madrugada deste domingo (29), um homem foi preso suspeito de estuprar uma colega de trabalho de 22 anos em Canabrava do Norte, a 1.132 km de Cuiabá (MT). A vítima informou à Polícia Civil que ela e o suspeito trabalhavam juntos em uma empresa de laticínios do município.

Os policiais foram acionados, de acordo com o boletim de ocorrência, por uma médica de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que contou que a vítima tinha sido estuprada e que ela tinha uma ruptura na parede vaginal decorrente da agressão .

A vítima relatou que ela e o suspeito se conheciam e tinham, inclusive, se tornado amigos devido ao trabalho. No depoimento, ela confirmou o crime e passou o endereço da casa do homem para que a polícia fosse até lá.

Os policiais encontraram o suspeito com escoriações e ferimentos na perna. Ele disse à equipe que estava com os machucados porque tinha pulado o muro da casa da vítima.

O homem, então, foi preso e levado para a Delegacia de Canabrava do Norte.

