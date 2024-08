Divulgação / Colégio Plus Menino brincava no pátio escolar quando foi atingido por um brinquedo; ele morreu no hospital





Uma criança de cinco anos morreu após um acidente com brinquedo na escola. O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira (15), em um colégio particular de Barretos, São Paulo.

Edson Marcondes, avô de Arthur, disse ao g1 que havia uma festa de aniversário na escola, e Arthur brincava quando, por volta das 17h40, uma casa de brinquedo caiu em cima da criança.

A escola afirmou que socorreu Arthur imediatamente, e registros policiais mostram que o menino foi levado à Santa Casa e recebeu atendimento emergencial. Porém, na sequência, o médico declarou a morte.

Arthur foi enterrado nesta sexta-feira (16), às 11h.

Posicionamento do colégio

O acidente aconteceu no Colégio Plus, escola particular do bairro América, em Barretos. A escola publicou uma nota de pesar no Instagram e enviou uma nota de imprensa à EPTV, afiliada da TV Globo na região.

A equipe educacional disse que lamenta “profundamente o grave acidente que vitimou o aluno”, e explicou que os equipamentos do colégio estão com manutenção em dia e as crianças estavam sob supervisão de adultos, que socorreram-no imediatamente.

A instituição prometeu dar toda a assistência para pais e família de Arthur, além de abrir as portas para as autoridades investigarem.

Leia a nota abaixo:

"Toda a comunidade do Colégio PLUS está em orações neste momento de luto e tristeza. Lamentamos profundamente o falecimento de nosso amado aluno Arthur do Infantil 5, que, apesar de ter sido prontamente atendido na escola e na Santa Casa, infelizmente não resistiu.

A Direção, Coordenação, Professores e colegas se solidarizam com os pais, demais familiares e amigos de nosso querido Arthur. Em respeito à sua memória, a instituição escolar decreta luto oficial por três dias".