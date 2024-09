Joédson Alves/Agência Brasil - 16.09.2024 Vista de prédios encoberto por fumaça devido ao incêndio de grandes proporções que destrói a vegetação e ameaça a fauna do Parque Nacional de Brasília

De acordo com um mapeamento do Centro Nacional de Desastres Naturais (Cemaden) , 20% das cidades brasileiras estão sem chuva há mais de 90 dias. A análise demonstra que 1.188 cidades, de mais de cinco mil no país, estão na situação. A contagem vai até o dia 22 de setembro.

A estiagem é provocada, principalmente, pela seca . Esta é considerada o pior período de seca da história do Brasil. Batemos, também, recordes em queimadas .

Piores cenários

Das mais das mil cidades que estão sem chuva há 90 dias, 600 delas (mais que o dobro) não veem chuva há seis meses. É metade de um ano.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Goiás tem o pior cenário. O estado concentra a maior área sem chuva, e quase todos os municípios estão na seca. Minas Gerais tem o cargo de estado com mais municípios sem chuva. Seguem na sequência Mato Grosso, Tocantins, Bahia e São Paulo.

Fatores para seca

O g1 explicou que existem diversos fatores diferentes para explicar a seca, e eles se unem em uma questão. Alguns desses fatores são o El Niño , que mudou o padrão das chuvas, bloqueios atmosféricos de ares mais frios, aquecimento do oceano Atlântico, entre outras.

A seca é a pior de muito tempo: ⅓ do território do Brasil tem a pior estiagem, o que, além da seca, piora as queimadas, ameaça oferta de água e energia elétrica e encarece alimentos.

A previsão, agora, é que a seca se estenda pelo menos até novembro, por conta do La Ninã . Isso também pode fazer as chuvas serem mais suaves.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.