Divulgação/PF PF realizou operação em todas as unidades federativas





A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (25), 141 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil. A Operação Terabyte , com objetivo de identificar e prender estes criminosos que atuam na internet, prendeu 50 pessoas até o momento.

Os mandados são cumpridos em todas as unidades da federação. No Distrito Federal , um homem de 59 anos foi preso com mais de 20 mil arquivos com conteúdos pornográficos de crianças em seu computador; o material foi apreendido.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Megaoperação

O nome da operação foi escolhido porque “terabyte” é o nome dado à unidade de armazenamento de dados online que equivale a 1.000 gigabytes; o foco principal é encontrar indivíduos que possuem ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil.





Participam da ação mais de 750 policiais da PF e da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos, que apoiou nas investigações. De acordo com a corporação, entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, já foram cumpridos 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes.

Os investigadores alertam aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos tanto na internet quanto fora dela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .