A Polícia Civil concluiu uma investigação que revelou que as empresas Balada Eventos e Produções LTDA e GSA Empreendimentos e Participações Ltda, nas quais Gusttavo Lima é sócio, teriam ocultado valores originários de casas de apostas. A informação é do jornal EXTRA.

De acordo com a polícia, as empresas de Nivaldo Batista Lima, nome verdadeiro do cantor, teriam recebido, desde 2023, cerca de R$ 50 milhões provenientes de casas de apostas.

Conforme o inquérito, em 25 de maio de 2023, a Balada Eventos recebeu R$ 4.947.400,00 da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, que também está sob investigação por lavagem de dinheiro. Anteriormente, em 3 de abril do mesmo ano, a empresa havia recebido R$ 4.819.200,00.

Além disso, a investigação indicou que Gusttavo Lima teria ocultado um total de R$ 22 milhões provenientes da venda de uma aeronave Cessna, modelo 560XLS, matrícula PR-TEN. O cantor negociou a aeronave com a empresa J. M. J. Participações LTDA, recebendo o montante em várias parcelas, sendo a primeira de R$ 16.000.000,00 em fevereiro deste ano. O inquérito, obtido pelo EXTRA, detalha as seguintes transações:

16/02/2024: R$ 16.000.000,00

13/03/2024: R$ 2.000.000,00

15/03/2024: R$ 2.000.000,00

19/03/2024: R$ 1.564.000,00

03/06/2024: R$ 1.113.204,55

01/07/2024: R$ 1.124.750,56 e R$ 1.101.569,60

Além disso, a investigação revelou que quase R$ 6 milhões foram recebidos em várias parcelas de empresas como Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas. Entre 01/01/2023 e 31/12/2023, estas empresas enviaram à GSA um total de R$ 5.750.000,00 em 14 transações via PIX.

Gusttavo Lima nega todas as acusações. Após a revogação de seu pedido de prisão, na última terça-feira, o cantor se manifestou, afirmando que recebeu a decisão com "tranquilidade e sentimento de justiça", e que tomará medidas judiciais para reparar os danos à sua imagem.



