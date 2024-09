Waldemir Barreto/Agência Senado - 16/04/2024 Flávio Bolsonaro





O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi notificado pelo Comando do Exército para regularizar seu certificado de registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) . O nome do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em uma lista de pessoas que tiveram seus registros vencidos ou cancelados, divulgada nesta segunda-feira (23).

A notificação, à qual a imprensa teve acesso, dá um prazo de 90 dias para que Flávio e os demais notificados atualizem seu certificado junto ao Exército. Alternativamente, os CACs podem optar por transferir suas armas ou entregá-las voluntariamente à Polícia Federal, em troca de indenização.

Caso não regularizem a situação, o Exército informa que as armas serão apreendidas, e as autoridades competentes tomarão as medidas legais necessárias.

Problemas com Jair Renan



Candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL) tem um trunfo importante: seu sobrenome. Para garantir uma eleição considerada certa pelo partido, ele foi orientado a manter silêncio e evitar gafes que poderiam prejudicar sua campanha. A informação é do portal "UOL".

A ordem para não falar veio diretamente de Jair Bolsonaro. Na última quinta, durante um comício, quando o locutor pediu para Jair Renan se manifestar, seu pai imediatamente sinalizou negativamente com o dedo, desautorizando-o na frente dos eleitores.

O jovem permaneceu em silêncio durante todo o evento, posicionado na segunda fileira, atrás de seu pai e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).