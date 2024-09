Foto: Reprodução Menos chuva e mais calor? Veja como será a Primavera este ano

A primavera começa oficialmente na manhã deste domingo (22) e vai até dia 21 de dezembro. Devido às queimadas que afetaram diversas regiões do país nos últimos dias, espera-se que a estação seja marcada pelas temperaturas elevadas, chuvas irregulares e o aumento insuficiente da umidade do ar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima seco deve permanecer até meados de novembro. Entretanto, há previsão de chuva acima da média em alguns pontos isolados, como Acre, Roraima e sudoeste do Amazonas; sudeste da Bahia; e no Rio Grande do Sul. Além disso, espera-se um retorno gradual das chuvas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As chuvas no Centro-Oeste, no Sudeste e em parte do Sul ao longo da primavera dependerão da umidade proveniente da Amazônia, um dos biomas mais afetados pelo desmatamento e pelas queimadas nos últimos meses. Segundo o Inmet, a previsão para o sul amazonense é seca e queimadas até o fim de outubro.

Ainda segundo o Inmet, a primavera deve ser acompanhada por ondas de calor intensas em outubro e dezembro em todo o país, mas especialmente na região Norte e no interior do Nordeste.

La Niña

Junto da primavera, o fenômeno climático La Niña deve começar no Brasil ainda em setembro, com uma chance de 58% até novembro. Tradicionalmente, espera-se que as chuvas diminuam na região Sul do país e aumentem nas regiões Norte e Nordeste.

