Reprodução/redes sociais Ônibus de turismo tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Um acidente envolvendo o ônibus que transportava 45 passageiros do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial deixou pelo menos 3 mortos e 11 feridas na manhã deste sábado (21). O coletivo, que saiu de Curitiba, tombou por volta das 10h no km 224 da pista sentido Rio, da Dutra, na Serra das Araras, em Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os mortos são três homens, um de 20 anos e outros dois com idades entre 35 e 40 anos.

Entre as 11 vítimas feridas, quatro sofreram ferimentos moderados e sete leves. Segundo a PRF, elas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Ao g1, a concessionária CCR Rio-SP, que administra a Via Dutra, informou que duas pessoas não se feriram e 29 estão sendo avaliadas no local.

Os atletas viajavam para o Rio de Janeiro, onde enfrentariam o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano na tarde deste sábado.

"Corações em luto"

O Coritiba Crocodiles lamentou, em nota, a morte dos três atletas e disse que acompanha a situação de perto para dar o suporte necessário aos feridos e aos familiares das vítimas.

"Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos", disse o clube.

O Flamengo Imperadores também divulgou comunicado, no qual afirma que o time está "concentrando todos os esforços em apoiar os nossos irmãos do Coritiba Crocodiles nesse momento difícil e estamos em contato direto com a diretoria da equipe". Além disso, o clube carioca decretou luto oficial de três dias.

Nota da viação

Em nota à imprensa, a viação Princesa do Campos, responsável pelo ônibus, afirmou que "está prestando toda a assistência às vítimas e encaminhando demais passageiros que não feriram para hotéis da região".

A empresa adicionou que "as causas do acidente estão sendo investigadas, com contratação de perito especialista em ocorrências desta natureza".

