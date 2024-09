Joédson Alves/Agência Brasil Incêndio florestal que atinge o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra incêndios , desmatamento e exploração ilegal em terras da União em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal . Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão.

Segundo a PF, os suspeitos atearam fogo em uma área de 6.419 hectares para a criação de gado . Cerca de 7.200 animais foram criados na área ocupada de forma irregular, que é alvo frequente de queimadas.

A operação descobriu que o grupo criminoso falsifica documentos com o apoio de órgãos governamentais para ter posse da terra - ação popularmente conhecida como " grilagem ".

Além disso, os agentes descobriram que os danos derivados da ocupação irregular na área somam mais de R$ 200 milhões.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Corumbá, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) do Mato Grosso do Sul.

Operação "Prometeu"

A operação foi batizada de "Prometeu", em alusão ao personagem da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses gregos e entregou à humanidade para fazer mau uso das chamas.

