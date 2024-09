Inmet Alertas do Inmet para esta quarta-feira

Uma onda de baixa umidade vai continuar a afetar uma grande parte do Brasil nesta quinta-feira (19), conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O alerta, classificado como de "perigo potencial", abrange 15 estados, incluindo regiões do Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país, além de São Paulo e Minas Gerais.

Além disso, o Inmet aponta para a possibilidade de pancadas de chuva na Bahia e tempestades no Rio Grande do Sul, com impacto também em parte de Santa Catarina.



Para esta quinta (19), o instituto prevê uma umidade relativa do ar entre 30% e 20% em diversos estados, como Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

São Paulo

a região metropolitana de São Paulo experimentará um retorno do calor nesta quinta-feira (19). Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia começará com muitas nuvens, mas a nebulosidade deve se dissipar até a manhã, permitindo que o sol predomine.

Com essa mudança, as temperaturas devem subir, resultando em uma tarde ensolarada e sem previsão de chuvas. A temperatura mínima está prevista para ser de 14°C durante a madrugada, enquanto a máxima poderá alcançar os 26°C.

Para a sexta-feira (20), a expectativa é de um dia ainda mais ensolarado, com o sol aparecendo forte desde cedo e os termômetros chegando a até 32°C no auge da tarde. Na manhã de sexta, os termômetros marcarão cerca de 15°C.

De acordo com dados do CGE, o total de chuva acumulada em setembro até esta quarta-feira foi de 10,4 mm, correspondendo a apenas 15,2% dos 68,5 mm esperados para o mês.



Chuva

No Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina, um alerta de "perigo" de tempestade foi emitido, com expectativa de chuvas que podem variar de 50 a 100 mm por dia, ventos fortes e até queda de granizo.

Na região sul da Bahia, as precipitações também devem ser intensas, alcançando até 50 mm por dia. No Rio de Janeiro, a previsão é de céu nublado, com temperaturas variando entre 15°C e 29°C. No geral, as temperaturas seguirão elevadas, com várias capitais superando os 30°C e algumas podendo atingir até 40°C, como em Palmas.

O cenário climático para a segunda quinzena de setembro promete ser mais ameno e com a possibilidade de chuvas. Historicamente, é nessa fase do mês que as precipitações começam a retornar, aliviando áreas que enfrentaram queimadas.

"O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo seguirão com o padrão de temperaturas muito altas e bastante acima da média no período, com um grande número de tardes apresentando máximas próximas ou acima dos 40ºC", prevê o MetSul.

Na cidade de São Paulo, por sua vez, embora seja previsto um "número maior de tardes com marcas agradáveis na comparação com a primeira metade do mês", também são previstos dias com calor forte a intenso até o fim do mês.

A empresa meteorológica considera haver uma "elevada probabilidade de que várias localidades do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil terminem o mês como o setembro mais quente já observado desde o começo das medições".

