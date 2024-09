Reprodução: iG Minas Gerais Chuva preta em Santa Catarina

Nesta sexta-feira (13) e durante o fim de semana, a MetSul Meteorologia emitiu um alerta sobre a possibilidade de "chuva preta" em cinco estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O fenômeno, que já foi observado em algumas cidades gaúchas, é associado à combinação de alta temperatura, seca e fumaça de incêndios florestais, resultando em condições atmosféricas insalubres.

A "chuva preta" ocorre quando partículas de fuligem e outros contaminantes na atmosfera se misturam com a umidade e precipitam como chuva.

“Esse tipo de chuva, que não necessariamente se precipita com cor preta, é indicativo de altos níveis de poluição, e, geralmente, é observada em locais próximos a áreas industriais, queimadas ou onde há intensa queima de combustíveis fósseis”, diz a entidade.



Impactos Ambientais

De acordo com a MetSul Meteorologia, a "chuva preta" pode ter diversos efeitos negativos. Ao atingir o solo, o fenômeno pode contaminar corpos d'água e prejudicar a vegetação. No ambiente urbano, pode deixar uma camada de sujeira em superfícies como prédios, veículos e infraestrutura, o que pode levar à degradação dos materiais e aumentar os custos de manutenção.

A entidade destaca que a relação entre fuligem e "chuva preta" serve como um indicador preocupante dos níveis de poluição atmosférica em várias regiões do mundo.

