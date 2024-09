Reprodução Empresário Renildo Lima

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira (9) o empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB), e, durante a operação, Renildo foi flagrado tentando esconder parte dos R$ 500 mil apreendidos dentro da cueca. A cena foi registrada em uma foto que mostra as notas de dinheiro visivelmente saindo da parte frontal da calça do empresário, na região da cintura.

Ele foi preso juntamente com outras cinco pessoas, incluindo uma advogada e dois policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A prisão ocorreu após uma denúncia sobre compra de votos.

A deputada Helena da Asatur se manifestou nas redes sociais sobre a ação da PF, destacando que movimentar dinheiro não deve ser automaticamente associado a compra de votos.

"Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava", escreveu ela.

Renildo é proprietário da Asatur, empresa de transporte intermunicipal, e da Voare, uma empresa de táxi aéreo que possui contrato com o Ministério da Saúde para voos à Terra Indígena Yanomami.

A divulgação das imagens com o dinheiro escondido foi inicialmente feita pelo portal "Política Macuxi" e teve a autenticidade confirmada pelo g1. Os seis suspeitos foram detidos em flagrante logo após realizar um saque no banco e estavam divididos em dois veículos, conforme relatado pela PF.

Os policiais militares, que estavam fora de serviço, faziam a segurança privada dos envolvidos e do dinheiro. A Corregedoria da Polícia Militar de Roraima está acompanhando o caso.

A operação foi desencadeada após denúncia recebida através do Disque-Denúncia Eleitoral, disponível pelo número (95) 3621-4747, para denúncias relacionadas a crimes eleitorais no pleito municipal de 2024 em Roraima.

Nos últimos dias, a PF apreendeu mais de R$ 2 milhões relacionados a crimes eleitorais, e o valor apreendido nesta segunda-feira já está incluído nesse total.



