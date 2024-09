Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Cariocas se refrescam na praia do Leme em meio a forte onda de calor

O calor que tem afetado grande parte do Brasil deve se intensificar nesta semana. Um alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma nova onda de calor que vai de Rondônia ao Rio Grande do Sul, com temperaturas podendo subir até 5ºC acima da média histórica nos próximos dias. A umidade está baixa em muitas regiões, e em algumas cidades, as temperaturas podem ultrapassar os 40ºC.

O alerta de onda de calor do Inmet abrange os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, além do sul de Minas Gerais e do Norte do Rio Grande do Sul. Espera-se que a temperatura se mantenha 5ºC acima da média durante dois a três dias a partir desta segunda-feira (9).



A MetSul Meteorologia explica que o Brasil está sendo impactado por uma massa de ar extremamente seca e quente, resultando em níveis de umidade muito baixos. Valores de umidade relativa do ar entre 10% e 20% têm sido comuns nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste, com níveis chegando até abaixo de 10% em algumas áreas durante a tarde, semelhantes aos encontrados em desertos. A Organização Mundial da Saúde (OMS considera níveis de umidade abaixo de 20% como uma situação de emergência.



O final de semana foi marcado por temperaturas elevadas em várias regiões, com marcas superiores a 40ºC em algumas cidades. Cuiabá registrou 42,6ºC, Aquidauana (MS) 41ºC, e São Miguel do Araguaia (GO) 40,3ºC. Segundo a MetSul, a onda de calor deve intensificar-se e atingir seu pico de intensidade ao longo desta semana.



A estiagem prolongada e o solo cada vez mais seco estão criando um ciclo autoalimentado de calor e secura. A MetSul prevê que a massa de ar seco e quente sobre o Brasil se intensifique e se expanda ainda mais nos próximos dias.



Aumento das queimadas

A seca prolongada tem contribuído para um aumento das queimadas no país, afetando especialmente as cidades do Norte e do Sul. As queimadas na Amazônia também têm impacto nas regiões do Sul e Sudeste, com a fumaça se deslocando devido a um corredor de vento que atravessa o Brasil.

No último final de semana, foram registrados 7.028 focos de calor no país, segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Julho e agosto deste ano tiveram recordes de queimadas em várias regiões, incluindo a Amazônia, que está enfrentando níveis de chuva abaixo do normal. Isso afeta as bacias hidrográficas e torna a vegetação mais suscetível ao fogo.

De acordo com dados da IQAir, no domingo (8), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Paulo (SP) apresentaram as piores qualidades de ar do mundo.

