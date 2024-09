Reprodução/fortune-tiger/ND A plataforma do jogo contratava influencers para vender falsas promessas de ganhos

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio oficial de 15 sites de jogos de apostas sem regulamentação no Brasil. O mais notável desses jogos é o “do tigrinho”, famoso pelas apostas e perdas financeiras.

A determinação é da 35ª Vara Cível da Capital; a Anatel , Agência Nacional de Telecomunicações, foi acionada e deve informar os sites citados.

Embora 15 sites tenham sido citados, apenas dois saíram do ar: 7yjogo.com e bbajogo.com. Os outros sites bloqueados são:

hot777.com

cxxbet.com

1993bet.com

4444king.com

7slots.casino

9f.com

afun.com

amuletobet.com

fresh.casino

br678.com

iribet.com

X1jogo.com

ninecasino.com

Outros sites informam sinais de aviso e prometem voltar em breve.

Gustavo Henrique Bretas Marzagão, juiz que assinou a decisão, escreveu que os sites se hospedam sem regulamentação ou liderança de operação no Brasil.

Isso causa um grande prejuízo à população, que não tem respaldo legal para com as empresas, e economia, pois sites legalizados pagam impostos.

Regras de jogos de azar e aposta

Durante alguns anos, jogos de azar e aposta foram proibidos no país. Desde a descriminalização, o governo opera para inferir regulamentações técnicas para as empresas que realizam jogos. Algumas das regras incluem:

Tabelas de possibilidades de ganho;

Fator de multiplicação para pagamento;

Oferta não pode ser em estabelecimentos físicos;

Resultados devem ser aleatórios;

Inatividade de 30 minutos consta como saída de jogo;

Todas as áreas do jogo devem ser aparentes, claras e documentadas.

Tela padrão não pode exibir, para usuário, maior ganho possível;

Necessária a conscientização sobre riscos de dependência;

Proibição para crianças e adolescentes;

Determinação de limite diário, mensal, semanal ou mais, além de alertas de tempo de uso.

Os principais objetivos das regras é evitar a adicção em apostas como problema de saúde pública, obrigação e responsabilidade sobre usuários, entre outras.

